Клад из Милденхолла прославил имя обычного британского фермера в истории

Гордон Батчер считал себя баловнем судьбы, потому что во время военных событий он не был призван в ряды армии, потому что занимался сельским хозяйством и был нужен в тылу. Своей земли мужчина не имел, однако его выручал трактор, бывший редкостью для того времени. Он долго собирал средства, чтобы купить такую важную технику, а дальше мог с ее помощью заработать на жизнь, так как был всегда задействован жителями во время полевых работ. Начало января 1943 года не радовало британца хорошей погодой, так как серое небо и туманы вгоняли его в тоску, но было необходимо ехать в Уэст-Роу, где ждал работника зажиточный заказчик. Его верный четырехколесный собрат уже стоял в гараже Сиднея Форда, а дальше он завел его и стал обрабатывать поле свеклы, расположившееся на возвышенности.В солнечные дни отсюда можно было любоваться морем, но в этот раз владелец решил посадить этот овощ, требующий глубокой вспашки почвы. Потому наш герой настроил плуг и взялся за дело, но когда уже половина угодий была готова, техника внезапно что-то зацепила в земле. Пришлось человеку заняться раскопками проблемного места и вытащить небольшой щит из металла, который уже позеленел от времени. Изумленный британец не слишком удивился такой находке, потому что население Суффолка часто видело древние артефакты, найденные аналогичным образом. Однако он решил сообщить новость хозяину, который был грамотной личностью, прекрасно разбирающейся в исторических раритетах. Злые языки говорили, что он даже сколотил нормальное состояние из-за торговли этими предметами, так что, узнав о новом открытии, мужчина был рад. Захватив с собою лопату, он вместе с работником поехал на поле, так как прекрасно знал об археологических раскопках возле этого места. Ученые в 30-х годах заметили останки римской виллы, а потому даже не сомневались в наличии скрытых сокровищ.Скоро люди оказались на месте, а пока местный эксперт оценивал экспонат, возбужденный собрат нашел новое блюдо, немного меньшего размера, но достаточно глубокое. Затем с неба повалили хлопья снега, но они не смогли остановить искателей клада, вытащивших на поверхность 34 уникальных наборов посуды, имевших солидный вес. Их бережно завернули в одеяло, а дальше британцы поехали домой, чтобы лучше рассмотреть свою коллекцию. Пока Форд считал ее оловянными аналогами средневековых времен, так что ему нужно было время для исследования. Он пообещал компенсировать Батчеру простой, после чего довольный человек быстро забыл об инциденте. Вечером фермер решил почистить сокровища специальным составом и уже через некоторое время понял, что они сделаны из серебра. Первое блюдо имело чеканку, на которой четко виднелась голова античного бога. Чтобы не привлекать внимание окружения, владелец поля решил покупать нужную жидкость в столице и продолжить работу.Один предмет чистился 4 месяца, но зато результат просто шокировал любителя старины. Он увидел Нептуна, вокруг которого танцевали нимфы вместе с дельфинами. Рядом находился опьяненный Дионис, который потом сменялся козлоногим Паном и Геркулесом. После завершения работы над 8-килограммовым блюдом, мужчина привел свою находку в порядок, а дальше вспомнил о законе. Любые ценности, найденные на территории страны, принадлежали монархам, так что продать их было невозможно. К сотрудникам полиции Форд не хотел обращаться, потому что решил сохранить клад для себя, так что пока он просто закрыл его в сейфе и носил ключи с собой. Периодически антиквар открывал замок и любовался коллекцией, но однажды к нему в гости пожаловал старый приятель Хью Олдерсон. Во время застолья ученый поинтересовался, что еще откопал человек в земле.Хозяин не хотел показывать настоящее сокровище и решил принести наконечники для стрел, но тут взгляд гостя упал на серебряную ложку, забытую им на окне. Так все тайное стало явным, а когда археолог увидел клад, он даже схватился за сердце от избытка эмоций. Приятели поехали в полицию города, куда потом вызвали работника для дачи показаний. Он даже не подозревал, что старый металл мог иметь великую ценность, после чего начался суд. Фермер сразу прикинулся простаком, не разбирающимся в древностях, а его невольный помощник сидел с угрюмым видом и подтвердил, что весь клад был вытащен, несмотря на ужасную погодку. Присяжные оправдали людей и даже позволили им получить по 1000 фунтов стерлингов. При сдаче сразу они могли иметь миллионы, однако Батчер назвал день самым лучшим в его жизни. Вот так античные ценности оказались в музее, и вызывают восторг у ценителей, потому что датируются 4 веком. Ученые до сих пор ведут дискуссии по поводу их владельца, найдя имя Эутериуса на одном предмете. Этот армянин был чиновником императора Юлиана Отступника и приехал на британскую землю с особой миссией. Некоторые эксперты упоминают военачальника Лупицинуса, сражающегося тут с пиктами. Потом этот герой оказался в опале и был призван в Рим, но перед отъездом решил спрятать свои богатства в земле.