АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Фанаты разглядели у Анастасии Квитко в новом видео запущенный целлюлит
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко опубликовала в Сети новое видео, в котором позирует перед камерой в открытом купальнике на берегу океана в Майами. Фанаты модели в очередной раз восхитились ее красотой, однако некоторые разглядели у знаменитости запущенный целлюлит.

Фанаты разглядели у Анастасии Квитко в новом видео запущенный целлюлит


Последствия пикантных форм напоминают о себе даже знаменитым моделям, которые участвуют в откровенных фотосессиях для мужского глянца. Знаменитости также могут страдать от наличия «апельсиновой корки». Так фанаты «Русской Кардашьян» Анастасии Квитко разглядели у нее запущенный целлюлит.

В своем новом видео Квитко, позируя перед объективом камеры в отрытом купальном костюме, показала, как проходит ее откровенная фотосессия на берегу океана. Под опубликованным видео модель написала, что ничего не сможет ее остановить перед созданием изумительных фото, ни даже холодная погода в Майами.

Стоит отметить, что сейчас модель участвует в работе над созданием эксклюзивных календарей эротического характера.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница США собирается выйти замуж за тетрис
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки устроил
Метеоролог рассказал о заморозках 14 января в
Компания Realbotiх создает модель секс-робота с
Американец снял на видео замерзший океан
Вифлеемская звезда появилась в результате редкого
Просмотреть все новости