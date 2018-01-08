Фанаты разглядели у Анастасии Квитко в новом видео запущенный целлюлит

Последствия пикантных форм напоминают о себе даже знаменитым моделям, которые участвуют в откровенных фотосессиях для мужского глянца. Знаменитости также могут страдать от наличия «апельсиновой корки». Так фанаты «Русской Кардашьян» Анастасии Квитко разглядели у нее запущенный целлюлит.В своем новом видео Квитко, позируя перед объективом камеры в отрытом купальном костюме, показала, как проходит ее откровенная фотосессия на берегу океана. Под опубликованным видео модель написала, что ничего не сможет ее остановить перед созданием изумительных фото, ни даже холодная погода в Майами.Стоит отметить, что сейчас модель участвует в работе над созданием эксклюзивных календарей эротического характера.