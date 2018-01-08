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Неделя без сна грозит людям безумием и выводит из строя весь организм – Ученые
Ученые давно заметили, что люди могут спокойно прожить без еды неделю или больший срок, чего нельзя сказать об отсутствии сна. Такое состояние грозит им безумием и выводит из строя весь организм.

После суток бдения начинается рассеянность, переходящая потом в сложности с запоминанием, а дальше начинает нарушаться координация движений. Человек может впадать в полусонное состояние, после чего испытывать дезориентацию и становиться раздражительным. Затем наблюдается исчезновение мотивации, и нарушаются процессы мышления, что приводит к однообразию речи с частыми повторами сюжетов. В это время могут появиться галлюцинации, когда особы начинают слышать незримые голоса или видеть образы. После трех суток бодрствования организму уже сложно вернуться в привычный режим и заставить себя отдохнуть.

Неделя без сна грозит людям безумием и выводит из строя весь организм – Ученые


Дальше многие люди описывали процессы, как медленную смерть, потому что действовали на автомате и имели проблемы с логикой и вычислением. После такого периода наступает страх без всякой причины, начинает падать зрение и появляется слабость в конечностях, а также может возникнуть паранойя. Мозг при такой нагрузке не в состоянии отличить реальность от иллюзии, так что поведение может стать непредсказуемым, и ощущаются заметные провалы в памяти. В конце пути человека ждет безумие или сильная депрессия, после чего необходимо длительное лечение, чтобы частично восстановить нормальный график отдыха. В 50-х годах американский ведущий смог продержаться в таком состоянии 8 дней, но потом получил серьезное психическое расстройство. Пока пальма первенства в книге рекордов Гинесса принадлежит 18-летнему Рэнди Гарднеру, не спавшему 11 дней, но лучше не повторять такой подвиг.

Неделя без сна грозит людям безумием и выводит из строя весь организм – Ученые


Ученые также порекомендовали способы, улучшающие ночные сновидения, которые можно применить при возникшей проблеме. Бессонница часто возникает после тревожных мыслей о проблемах, так что перед отдыхом нужно попытаться отогнать все тревоги и избавиться от эмоциональных переживаний. Британцы считают, что люди, попросившее прощения у всех, кого они обидели за день, быстро засыпают, а потому вместо планов о мести можно переключить внимание на приятные события. Классическая музыка Моцарта быстро приводит в порядок давление и снимает напряжение, но также подойдут звуки моря с криками чаек. Эксперты отметили, что жужжание вентилятора убаюкивает особ, страдающих от бессонницы.

Неделя без сна грозит людям безумием и выводит из строя весь организм – Ученые


Домашние питомцы тоже помогают решить проблему, что особенно касается собак. После вечерней прогулки можно успокоить нервную систему и сохранить свое здоровье. Также посильная физическая нагрузка заставляет человека быстро уснуть без негативных мыслей. Не стоит перегружать организм едой в вечернее время, но также не рекомендуется ложиться с голодным желудком, недовольно урчащим ночью. Лучше всего перед сном выпить кефир или съесть фрукты, а также принять расслабляющую ванну с морской солью или хвоей. Важно приучить себя ложиться в конкретное время, чтобы помочь организму следовать ритмам, а еще скучная книга или изучение другого языка быстро заставит зевать и бросить неинтересное занятие.

Неделя без сна грозит людям безумием и выводит из строя весь организм – Ученые


Теплая грелка быстро согреет конечности и даст ощущение комфорта, но многие люди предпочитают выпить на ночь молоко, куда добавлен мед, чтобы добиться нужного эффекта. Секс вечером тоже помогает сбросить напряжение и прекрасно выспаться, а также не стоит забывать об удобной позе во время отдыха. Если бессонница продолжает мучить индивидуума, не стоит на нее злиться, потому что это может только обострить нервное напряжение. В таком случае стоит обратиться за помощью к врачам и пройти обследование, потому что данный фактор может стать сигналом наличия хронических недугов.

Неделя без сна грозит людям безумием и выводит из строя весь организм – Ученые
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:45
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