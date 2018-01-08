В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв

Правоохранители отмечают, что этот взрыв не являлся актом терроризма. Уточняется, что пожилой мужчина поднял с пола какой-то предмет, после чего последовал взрыв. Вероятнее всего, мужчина оказался случайной жертвой.Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти человека не удалось: уже в больнице от полученных травм мужчина скончался. От осколков пострадала также 45-летняя спутница погибшего мужчины.Станцию метро временно перекрыли, запретив пассажирам доступ на платформу и пустив поезда без остановки на станции. Прибыли саперы и криминалисты.По факту смерти мужчины, а также преступления против общественной безопасности открыто уголовное производство.