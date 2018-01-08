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В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв
7 января в пригороде Стокгольма у станции метро «Ворбю горд» прогремел взрыв.
В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв


Правоохранители отмечают, что этот взрыв не являлся актом терроризма. Уточняется, что пожилой мужчина поднял с пола какой-то предмет, после чего последовал взрыв. Вероятнее всего, мужчина оказался случайной жертвой.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти человека не удалось: уже в больнице от полученных травм мужчина скончался. От осколков пострадала также 45-летняя спутница погибшего мужчины.

Станцию метро временно перекрыли, запретив пассажирам доступ на платформу и пустив поезда без остановки на станции. Прибыли саперы и криминалисты.

По факту смерти мужчины, а также преступления против общественной безопасности открыто уголовное производство.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:15
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