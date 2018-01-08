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Холли Берри пришла на кинопремию «Золотой глобус» в дерзком наряде
51-летняя голливудская актриса Холли Берри считает, что возраст – отнюдь не повод чувствовать себя сексуальной и желанной женщиной. Возможно, именно такое убеждение явилось причиной того, что актриса пришла на кинопремию «Золотой глобус в дерзко-откровенном наряде.

Холли Берри пришла на кинопремию «Золотой глобус» в дерзком наряде


Для церемонии награждения кинопремии Берри выбрала наряд дизайнерской работы Zuhair Murad, черное кружевное платье, покрой которой едва ли прикрывает стройное тело звезды. Интимные части тела актрисы прикрыты кружевными вставками, но просветы стильного платья открывают взору остальные части тела знаменитости. Кроме того, длина платья позволяет лицезреть роскошные ноги участницы церемонии.

Завершают дерзкий образ Холли Берри босоножки с тоненькими ремешками. Гости мероприятия, а также его поклонники, были несколько удивлены неожиданным образом актрисы.

Фанаты звезды отметили, что она, как всегда, выглядит безупречно и молодо не по годам, поэтому без стеснения позирует перед камерами в столь дерзких нарядах.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:00
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