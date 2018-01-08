Intel раскрыла информацию о новых чипах с графикой AMD Radeon

Так под обновление попали четыре процессора Core i7 и один чип i5. Три устройства седьмой модели оснастили графическими ускорителями типа Radeon RX Vega M GL, которые могут похвастаться вычислительными ядрами в количестве 20-ти штук. Частота работы модулей будет колебаться в пределах от 931 до 1011 МГц. Другой чип i7 и процессор i5 получили графику Radeon RX Vega M GH, которые имеют на 6 ядер больше, а также увеличенную частоту работы с 1063 до 1190 МГц.Если первые три системы предназначены для игровых ноутбуков, то последние две отлично подойдут для миниатюрных десктопных версий компьютера. Таким образом, десктопы могут оказаться даже мощнее, чем компьютеры с GeForce GTX 1060.Отмечается, что для экономии заряда батареи было внедрено простую графику Intel HD 630, чтобы с ее помощью выполнять простые задачи и не подключать «тяжелую» AMD.