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Intel раскрыла информацию о новых чипах с графикой AMD Radeon
Представители компании Intel в преддверии CES 2018 рассказали о новых процессорах линейки Core, которые будут сопровождаться графической системой AMD Radeon.

Intel раскрыла информацию о новых чипах с графикой AMD Radeon


Так под обновление попали четыре процессора Core i7 и один чип i5. Три устройства седьмой модели оснастили графическими ускорителями типа Radeon RX Vega M GL, которые могут похвастаться вычислительными ядрами в количестве 20-ти штук. Частота работы модулей будет колебаться в пределах от 931 до 1011 МГц. Другой чип i7 и процессор i5 получили графику Radeon RX Vega M GH, которые имеют на 6 ядер больше, а также увеличенную частоту работы с 1063 до 1190 МГц.

Если первые три системы предназначены для игровых ноутбуков, то последние две отлично подойдут для миниатюрных десктопных версий компьютера. Таким образом, десктопы могут оказаться даже мощнее, чем компьютеры с GeForce GTX 1060.

Отмечается, что для экономии заряда батареи было внедрено простую графику Intel HD 630, чтобы с ее помощью выполнять простые задачи и не подключать «тяжелую» AMD.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:45
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