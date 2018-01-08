Марина Африкантова удивила зрителей, рассказав о "волшебстве" с Романом Капаклы

Не секрет, что Африкантова - скромная девушка, хоть её мать Татьяна Владимировна и является полной противоположностью дочери. Однако передать манеру быть откровеннее самых откровенных женщина дочке не смогла. Мало того, никто и подумать не мог, что жизнерадостная блондинка станет рассказывать что-то о постельной составляющей своего романа с Капаклы. Впрочем, именно это она и сделала.Марина призналась, что прежде у неё никогда не было такой прелестной половой жизни, как с симпатичным спортсменом. Девушка подчеркнула, что в этом плане лучше Романа никого нет, а также добавила, что порой просто не может поверить, что парню нет и двадцати.Теперь многие подозревают, что сильно ошибались, считая Марину самой скромной участницей проекта ТНТ. К слову, не стоит забывать, что и прежде, а было это не так уж и давно, она поведала о подробностях "ковшика", испытанного на Романе. Данная методика, которая используется в интимных делах, напомним, была обнародована Татьяной Владимировной.