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Ольга Бузова получила от богатого поклонника 33 букета роз
У телеведущей Ольги Бузовой появился новый состоятельный поклонник, который накануне порадовал её 33 букетами красных роз.

С журналистами пообщался пиар-менеджер Бузовой, который рассказал, что в каждом из букетов было по 100 роз. Ольга в своём Instagram разместила фотоснимок, в котором показали себя в окружении такого невероятного количества цветов.

Ольга Бузова получила от богатого поклонника 33 букета роз

Также сообщается, что предприниматель Михаил, который порадовал Ольгу столь щедрым подарком, получил возможность сходить со звездой "Дома-2" на свидание.

А не так давно цветами, пусть и не в таких количествах, 31-летнюю телезвезду одарил Роман Гриценко, участник телешоу, который всё пытается завоевать сердце Ольги. После крупной ссоры, что случилась до Нового года между молодыми людьми, казалось, окончательно поставлена точка в отношениях, но напористый парень намерен до самого конца бороться за своё счастье.

Пиар-агент Бузовой сообщил, что наблюдает за развитием отношений подопечной с бизнесменом, но на данный момент пока сдерживается в каких-либо прогнозах относительно серьёзного продолжения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:05
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