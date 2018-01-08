Ольга Бузова получила от богатого поклонника 33 букета роз

С журналистами пообщался пиар-менеджер Бузовой, который рассказал, что в каждом из букетов было по 100 роз. Ольга в своём Instagram разместила фотоснимок, в котором показали себя в окружении такого невероятного количества цветов.Также сообщается, что предприниматель Михаил, который порадовал Ольгу столь щедрым подарком, получил возможность сходить со звездой "Дома-2" на свидание.А не так давно цветами, пусть и не в таких количествах, 31-летнюю телезвезду одарил Роман Гриценко, участник телешоу, который всё пытается завоевать сердце Ольги. После крупной ссоры, что случилась до Нового года между молодыми людьми, казалось, окончательно поставлена точка в отношениях, но напористый парень намерен до самого конца бороться за своё счастье.Пиар-агент Бузовой сообщил, что наблюдает за развитием отношений подопечной с бизнесменом, но на данный момент пока сдерживается в каких-либо прогнозах относительно серьёзного продолжения.