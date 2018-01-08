Настасья Самбурская готовится к предстоящему разводу

Совсем недавно 10 ноября прошлого года состоялось бракосочетание Настасьи Самбурской с Кириллом Дыцевичем. Супруги не успели пожить в браке и полгода, как гром среди ясного неба – развод.Как стало известно, молодожены повздорили накануне Новогодних праздников. На данный момент актриса официально еще не подала на развод в связи с тем, что соответствующие органы не работают из-за праздников. Но это не помешало ей исключить все совместные фото с мужем со своей странички в Instagram. Кирилл проделал ту же работу и теперь ребятам практически ничего не напоминает друг о друге. Если все это действительно произойдет, то их брак станет самым коротким в истории кино.Стоит добавить, что у ребят было необычное бракосочетание. Невеста была в черном платье, и пышных церемоний не было. Букет новобрачная тоже не бросала, так как боялась навредить работнице загса тяжелым букетом.Поклонники надеются, что молодые все же найдут силы в новом году для примирения и останутся вместе, ведь как гласит поговорка: «милые бранятся - только тешатся».