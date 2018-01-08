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Настасья Самбурская готовится к предстоящему разводу
В жизни известной российской фотомодели, актрисы и певицы происходит сложный период в жизни.

Настасья Самбурская готовится к предстоящему разводу


Совсем недавно 10 ноября прошлого года состоялось бракосочетание Настасьи Самбурской с Кириллом Дыцевичем. Супруги не успели пожить в браке и полгода, как гром среди ясного неба – развод.

Как стало известно, молодожены повздорили накануне Новогодних праздников. На данный момент актриса официально еще не подала на развод в связи с тем, что соответствующие органы не работают из-за праздников. Но это не помешало ей исключить все совместные фото с мужем со своей странички в Instagram. Кирилл проделал ту же работу и теперь ребятам практически ничего не напоминает друг о друге. Если все это действительно произойдет, то их брак станет самым коротким в истории кино.

Стоит добавить, что у ребят было необычное бракосочетание. Невеста была в черном платье, и пышных церемоний не было. Букет новобрачная тоже не бросала, так как боялась навредить работнице загса тяжелым букетом.

Поклонники надеются, что молодые все же найдут силы в новом году для примирения и останутся вместе, ведь как гласит поговорка: «милые бранятся - только тешатся».
Общество / ШоуБиз
Добавил: Кристина Вчера, 16:30
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