Составлен рейтинг самых популярных смартфонов в начале 2018 года

Вторая строчка досталась Xiaomi Redmi Note 5. Стоит отметить, что оба девайса имеют примечательный вешний вид и мощную техническую «начинку». Третье место отдали недавно представленному смартфону Nokia 6. Так пользователям эта модель приходится по душе, поскольку она обладает современным дизайном и оснащением.В пятерку лучших вошли такие мобильные телефоны как Samsung Galaxy J7 Pro и Oppo F5. Первое устройство отличается качественным дисплеем с технологией AMOLED, а вторая – большим полноразмерным экраном.Шестым в рейтинге идет Xiaomi Redmi 5A. Стоит отметить, что Samsung Galaxy Note 8, который занял седьмое место в списке, является самым дорогостоящим из всех названных девайсов. В конце идут Xiaomi Redmi Note 4, премьерный Samsung Galaxy A8 и до сих пор популярный Samsung Galaxy S8, который к тому же имеет сниженную стоимость.