АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Составлен рейтинг самых популярных смартфонов в начале 2018 года
Издание GSMArena опубликовало список самых популярных смартфонов в начале 2018 года. Так лидером рейтинга стало устройство Xiaomi Mi A1.

Составлен рейтинг самых популярных смартфонов в начале 2018 года


Вторая строчка досталась Xiaomi Redmi Note 5. Стоит отметить, что оба девайса имеют примечательный вешний вид и мощную техническую «начинку». Третье место отдали недавно представленному смартфону Nokia 6. Так пользователям эта модель приходится по душе, поскольку она обладает современным дизайном и оснащением.

В пятерку лучших вошли такие мобильные телефоны как Samsung Galaxy J7 Pro и Oppo F5. Первое устройство отличается качественным дисплеем с технологией AMOLED, а вторая – большим полноразмерным экраном.

Шестым в рейтинге идет Xiaomi Redmi 5A. Стоит отметить, что Samsung Galaxy Note 8, который занял седьмое место в списке, является самым дорогостоящим из всех названных девайсов. В конце идут Xiaomi Redmi Note 4, премьерный Samsung Galaxy A8 и до сих пор популярный Samsung Galaxy S8, который к тому же имеет сниженную стоимость.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 14:14
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница США собирается выйти замуж за тетрис
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки устроил
Метеоролог рассказал о заморозках 14 января в
Компания Realbotiх создает модель секс-робота с
Американец снял на видео замерзший океан
Вифлеемская звезда появилась в результате редкого
Просмотреть все новости