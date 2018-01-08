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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко планируют отдохнуть в США
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, которые не так давно возобновили сожительство на "Доме-2", теперь подумывают и о совместной поездке в тёплые края.

В своём блоге муж Рапунцель сообщил, что хотел бы отправиться с ней в США, чтобы как следует отдохнуть от отечественной телевизионной суеты. По его словам, он вместе с супругой часто смотрит фотографии в аккаунтах людей, которые проживают в Северной Америке, и им это нравится. Как отметил Дмитрий, съездить туда предлагает Ольга, а он и сам не против.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко планируют отдохнуть в США

При этом ранее беременная Рапунцель не единожды говорила, что хотела бы родить первенца в Соединённых Штатах. И о её желании вспомнил Дмитрий. Парень готов поддержать любимую женщину, но не сомневается, что нет ничего страшного в рождении дочки в России.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко планируют отдохнуть в США

Кроме того, Дмитрий и Ольга очень хотят попутешествовать, в связи с чем, вероятно, Америка не является единственной страной, в которой проектная пара желает побывать.

Не забыл Дмитренко рассказать и об их намерении поучаствовать в конкурсе "Свадьба на миллион". До этого Рапунцель сообщила зрителям, что собирается не только повторно выйти замуж за Дмитренко, но и обвенчаться с мужем.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 13:27
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