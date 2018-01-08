Rockchip представила нейронный процессор RK3399Pro

Сообщается, что новинка предназначена для работы с большим объемом данных. Специально для этих целей производитель наделил процессор нейронной системой Neural Processing Unit, благодаря которой производительность чипа возросла до 2,4 TOPS.В основе лежит 6-ядерная система. Так сюда входят два ядра типа Cortex-A72 и четыре Cortex-A53. Помимо них есть графический ускоритель GPU Mali-T860. Таким образом, GPU поддерживает работу в режиме 4K. Также однокристальная система предложит поддержку камер с разрешением до 13 Мп, порт USB Type-C и систему из восьми каналов для аудиосвязи.Стоит отметить, что подобная технология выполнения устройства в компании Rockchip используется впервые. Тем не менее, ранее в компаниях Apple, Huawei, Qualcomm и Samsung уже предлагали решения со встроенной технологией искусственного интеллекта.