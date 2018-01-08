Ford F-150 поступит на авторынок с 250-сильным двигателем
В СМИ появились данные касательно моторной гаммы новой версии Ford F-150. Имеется информация, что транспортное средство появится на рынке с силовой установкой на двести пятьдесят лошадиных сил.
На территории Соединённых Штатов ежегодно продают сотни тысяч аналогичных современных пикапов. У экспертов не вызывает удивление, что компания Ford рассматривает возможность добавления в существующую моторную линейку большего разнообразия. Наряду с этим предоставлен будет также вариант выбора трансмиссии.
Версия Ford F-150 текущего модельного года на автомобильный рынок выйдет весной 2018 года. Стоимость пикапа будет на $4 000 больше в сравнении с расценкой, которая значиться сейчас. Согласно имеющимся прогнозам, под капотом данной версии авто находиться трёхлитровый турбодизель, который способен генерировать 250 лошадиных сил в случае крутящего момента440 Нм. Силовая установка будет осуществлять работу совместно с десятидиапозонной трансмиссией.
На территории Соединённых Штатов ежегодно продают сотни тысяч аналогичных современных пикапов. У экспертов не вызывает удивление, что компания Ford рассматривает возможность добавления в существующую моторную линейку большего разнообразия. Наряду с этим предоставлен будет также вариант выбора трансмиссии.
Версия Ford F-150 текущего модельного года на автомобильный рынок выйдет весной 2018 года. Стоимость пикапа будет на $4 000 больше в сравнении с расценкой, которая значиться сейчас. Согласно имеющимся прогнозам, под капотом данной версии авто находиться трёхлитровый турбодизель, который способен генерировать 250 лошадиных сил в случае крутящего момента440 Нм. Силовая установка будет осуществлять работу совместно с десятидиапозонной трансмиссией.
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Добавил: tantan61 Вчера, 15:15