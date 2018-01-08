Экс-участница "Дома-2" Екатерина Король удивила поклонников желанием всю свою руку покрыть татуировками

"Я твёрдо решила, что 2018 год для меня - год побед и преображений! Так как я медийная, творческая и неординарная личность, могу позволить себе многое! Люблю пирсинг и тату!", - написала Король в своём микроблоге.

Свой Instagram эпатажная телезвезда обогатила новой фотографией, сделанной в тату-салоне, куда она отправилась в длинном черном платье.На фото видно, что на правое плечо Екатерины уже украшено татуировкой. Девушка сообщила, что мастер трудился на протяжении 15 часов. Ей придётся потратить ещё два дня с перерывами, чтобы заветный "рукав" был полностью готов. Экс-участница телестройки намерена терпеть боль и дискомфорт ради красоты.Стоит отметить, что Екатерина Король, помимо деятельности на телевидении, активно работает в сфере музыки и дизайна, также выступает в качестве модели.