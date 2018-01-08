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Экс-участница "Дома-2" Екатерина Король удивила поклонников желанием всю свою руку покрыть татуировками
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Екатерина Король сообщила о планах покрыть всю свою правую руку покрыть татуировками, и для этого обратилась к мастерам.

Свой Instagram эпатажная телезвезда обогатила новой фотографией, сделанной в тату-салоне, куда она отправилась в длинном черном платье.

Экс-участница "Дома-2" Екатерина Король удивила поклонников желанием всю свою руку покрыть татуировками

На фото видно, что на правое плечо Екатерины уже украшено татуировкой. Девушка сообщила, что мастер трудился на протяжении 15 часов. Ей придётся потратить ещё два дня с перерывами, чтобы заветный "рукав" был полностью готов. Экс-участница телестройки намерена терпеть боль и дискомфорт ради красоты.

"Я твёрдо решила, что 2018 год для меня - год побед и преображений! Так как я медийная, творческая и неординарная личность, могу позволить себе многое! Люблю пирсинг и тату!", - написала Король в своём микроблоге.

Стоит отметить, что Екатерина Король, помимо деятельности на телевидении, активно работает в сфере музыки и дизайна, также выступает в качестве модели.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 13:20
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