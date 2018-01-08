Сегодня музыканту и актеру Элвису Пресли могло исполниться 83 года
8 января 1935 года родился безумно популярный певец Элвис Пресли. Специалисты поделились с нами некоторыми любопытными фактами о «короле рок-н-ролла».
Элвис Пресли — один из великих культурных икон за последние десятки лет. Через сорок лет после своей кончины он так и остался самым распродаваемым исполнителем многих времён — во всем мире было продано свыше 600 миллионов его пластинок.
Он гастролировал только по Соединенным Штатам, так как его директор был конспиратором и не имел паспорта.
У музыканта был брат-близнец, но к сожалению, при родах он умер.
Первую гитару Элвису презентовали на одиннадцатый День рождения, и он был огорчен! Как и все ребята его возраста, он бредил о велосипеде.
Певец был владельцем черного пояса по японскому боевому искусству.
Элвис с раннего возраста приходил в церковь и там же пел в хоре.
Он очень любил кино и частенько брал напрокат большие кинотеатры и мог смотреть фильмы часами.
Большая часть населения США до сих пор не могут поверить в то, что король умер.
Элвис Пресли был до такой степени популярен, что его именем народ начал называть своих мальчишек в его честь.
Покойный музыкант зарабатывает в разы больше, чем живая Мадонна.
Элвис Пресли — один из великих культурных икон за последние десятки лет. Через сорок лет после своей кончины он так и остался самым распродаваемым исполнителем многих времён — во всем мире было продано свыше 600 миллионов его пластинок.
Он гастролировал только по Соединенным Штатам, так как его директор был конспиратором и не имел паспорта.
У музыканта был брат-близнец, но к сожалению, при родах он умер.
Первую гитару Элвису презентовали на одиннадцатый День рождения, и он был огорчен! Как и все ребята его возраста, он бредил о велосипеде.
Певец был владельцем черного пояса по японскому боевому искусству.
Элвис с раннего возраста приходил в церковь и там же пел в хоре.
Он очень любил кино и частенько брал напрокат большие кинотеатры и мог смотреть фильмы часами.
Большая часть населения США до сих пор не могут поверить в то, что король умер.
Элвис Пресли был до такой степени популярен, что его именем народ начал называть своих мальчишек в его честь.
Покойный музыкант зарабатывает в разы больше, чем живая Мадонна.