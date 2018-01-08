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Сегодня музыканту и актеру Элвису Пресли могло исполниться 83 года
8 января 1935 года родился безумно популярный певец Элвис Пресли. Специалисты поделились с нами некоторыми любопытными фактами о «короле рок-н-ролла».

Сегодня музыканту и актеру Элвису Пресли могло исполниться 83 года


Элвис Пресли — один из великих культурных икон за последние десятки лет. Через сорок лет после своей кончины он так и остался самым распродаваемым исполнителем многих времён — во всем мире было продано свыше 600 миллионов его пластинок.

Он гастролировал только по Соединенным Штатам, так как его директор был конспиратором и не имел паспорта.

У музыканта был брат-близнец, но к сожалению, при родах он умер.

Первую гитару Элвису презентовали на одиннадцатый День рождения, и он был огорчен! Как и все ребята его возраста, он бредил о велосипеде.

Певец был владельцем черного пояса по японскому боевому искусству.

Элвис с раннего возраста приходил в церковь и там же пел в хоре.

Он очень любил кино и частенько брал напрокат большие кинотеатры и мог смотреть фильмы часами.

Большая часть населения США до сих пор не могут поверить в то, что король умер.

Элвис Пресли был до такой степени популярен, что его именем народ начал называть своих мальчишек в его честь.

Покойный музыкант зарабатывает в разы больше, чем живая Мадонна.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:15
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