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Стартовали продажи смартфона Huawei Honor View 10
Китайский производитель смартфонов Huawei сообщил о начале продаж своего нового смартфона Honor View 10. Стоимость новинки составляет 499 евро.

Стартовали продажи смартфона Huawei Honor View 10


Девайс оснащен безрамочным 5,99-дюймовым экраном с качеством картинки Full HD+. При этом дактилоскопический сканер оказался в самой кнопке «Home». Основная камера выполнена по сдвоенной технологии, а разрешения объективов составляют 16 и 20 Мп. Фронтальный сенсор наделен разрешением в 13 мегапикселей.

Внутри также есть процессор Kirin 970, который дополнили шестью гигабайтами оперативной памяти и встроенным носителем на 128 Гб. Увеличить объем накопителя можно с помощью карты памяти на 256 гигабайт. За автономность ответит батарея с емкостью 3,75 мАч.

Стоит также выделить интерфейсы 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, NFC, GPS. Смартфон способен работать с двумя SIM-картами одновременно. В качестве программной среды была выбрана ОС Android 8.0 Oreo, но производитель добавил фирменную оболочку EMUI 8.0.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:00
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