Samsung Galaxy S9+ получит 6 Гб ОЗУ и 512 Гб ПЗУ
Смартфон Samsung Galaxy S9+ должен получить производительную техническую основу. Так флагману хотят внедрить 6 Гб ОЗУ и 512 Гб ПЗУ.
В целом у Samsung Galaxy S9 и S9+ должно быть по две конфигурации. Обычная версия получит модификации 4/64 и 4/128 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно, а у модели S9+в списке окажутся версии 6/64 и 6/128 Гб. Тем не менее, производитель электроники решил создать специальную производительную модель Galaxy S9+, которой должны установить 6 гигабайт оперативной памяти и 512 Гб для постоянного записывающего устройства.
Интересно, что руководство компании Samsung не станет поставлять производительные и более дорогие модификации в страны, где люди наверняка не смогут себе позволить их приобрести. Таким образом, выбор рынка, на котором выйдет тот или иной смартфон, будет зависеть от комплектации устройства.
Ожидается, что цена самой мощной модели составит примерно 80 тысяч рублей. Официально бренд представит девайсы в следующем месяце.
В целом у Samsung Galaxy S9 и S9+ должно быть по две конфигурации. Обычная версия получит модификации 4/64 и 4/128 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно, а у модели S9+в списке окажутся версии 6/64 и 6/128 Гб. Тем не менее, производитель электроники решил создать специальную производительную модель Galaxy S9+, которой должны установить 6 гигабайт оперативной памяти и 512 Гб для постоянного записывающего устройства.
Интересно, что руководство компании Samsung не станет поставлять производительные и более дорогие модификации в страны, где люди наверняка не смогут себе позволить их приобрести. Таким образом, выбор рынка, на котором выйдет тот или иной смартфон, будет зависеть от комплектации устройства.
Ожидается, что цена самой мощной модели составит примерно 80 тысяч рублей. Официально бренд представит девайсы в следующем месяце.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 14:45