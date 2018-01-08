Уфолог: NASA нашли на Марсе фигурки окаменелых червей

Эксперт предполагает, что окаменелости могут навсегда изменить подход человечества к поискам жизни во Вселенной. Уфолог раскритиковал NASA за скрытие фактов обнаружения внеземной жизни, когда в космическом ведомстве США назвали данные структуры продолговатыми палочками.Варинг предложил дать старт исследованию данных органических структур, чтобы сравнить марсианских червей с аналогами на Земле. Впрочем, все подобные замечания астрофизики всегда оставляют без комментариев, подчеркивая, что у многих пользователей интернета просто чрезмерно развито воображение.