Уфолог: NASA нашли на Марсе фигурки окаменелых червей
Уфолог из Тайвани Скотт Варинг считает, что странные окаменелые фигурки, найденные NASA, могут быть инопланетными червями. Снимки на Землю прислал марсоход Rover.
Эксперт предполагает, что окаменелости могут навсегда изменить подход человечества к поискам жизни во Вселенной. Уфолог раскритиковал NASA за скрытие фактов обнаружения внеземной жизни, когда в космическом ведомстве США назвали данные структуры продолговатыми палочками.
Варинг предложил дать старт исследованию данных органических структур, чтобы сравнить марсианских червей с аналогами на Земле. Впрочем, все подобные замечания астрофизики всегда оставляют без комментариев, подчеркивая, что у многих пользователей интернета просто чрезмерно развито воображение.
Эксперт предполагает, что окаменелости могут навсегда изменить подход человечества к поискам жизни во Вселенной. Уфолог раскритиковал NASA за скрытие фактов обнаружения внеземной жизни, когда в космическом ведомстве США назвали данные структуры продолговатыми палочками.
Варинг предложил дать старт исследованию данных органических структур, чтобы сравнить марсианских червей с аналогами на Земле. Впрочем, все подобные замечания астрофизики всегда оставляют без комментариев, подчеркивая, что у многих пользователей интернета просто чрезмерно развито воображение.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:30