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Уфолог: NASA нашли на Марсе фигурки окаменелых червей
Уфолог из Тайвани Скотт Варинг считает, что странные окаменелые фигурки, найденные NASA, могут быть инопланетными червями. Снимки на Землю прислал марсоход Rover.

Уфолог: NASA нашли на Марсе фигурки окаменелых червей


Эксперт предполагает, что окаменелости могут навсегда изменить подход человечества к поискам жизни во Вселенной. Уфолог раскритиковал NASA за скрытие фактов обнаружения внеземной жизни, когда в космическом ведомстве США назвали данные структуры продолговатыми палочками.

Варинг предложил дать старт исследованию данных органических структур, чтобы сравнить марсианских червей с аналогами на Земле. Впрочем, все подобные замечания астрофизики всегда оставляют без комментариев, подчеркивая, что у многих пользователей интернета просто чрезмерно развито воображение.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:30
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