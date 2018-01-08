На концерте Ёлки упал оператор

Как сообщают источники, неприятный инцидент случился во время исполнения композиции «Впусти музыку». Так оператор пытался сделать динамическую съемку Ёлки, поэтому начала «наматывать» вокруг нее круги. В итоге получилось так, что специалист не смог удержаться на ногах и упал с камерой прямо посреди сцены. Певица, конечно, слегка растерялась, но все выступление сорвано не было. Сам оператор благополучно поднялся и ушел с глаз публики.Стоит отметить, что в рамках Life Fest Ёлка выступает вместе с Марией Миногаровой и Юлианной Карауловой. Также к ним присоединилось еще примерно 40 артистов. Фест проводится в городе Сочи.