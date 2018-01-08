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На концерте Ёлки упал оператор
Во время выступления певицы Ёлки в рамках музыкального фестиваля LiveFest, оператор, который снимал исполнительницу со сцены, не удержал равновесие и упал. При этом сама певица хоть и была озадачена, но все же проявила настоящие профессиональные качества артиста и продолжила исполнять песню, не акцентируя внимание на происходящем.

На концерте Ёлки упал оператор


Как сообщают источники, неприятный инцидент случился во время исполнения композиции «Впусти музыку». Так оператор пытался сделать динамическую съемку Ёлки, поэтому начала «наматывать» вокруг нее круги. В итоге получилось так, что специалист не смог удержаться на ногах и упал с камерой прямо посреди сцены. Певица, конечно, слегка растерялась, но все выступление сорвано не было. Сам оператор благополучно поднялся и ушел с глаз публики.

Стоит отметить, что в рамках Life Fest Ёлка выступает вместе с Марией Миногаровой и Юлианной Карауловой. Также к ним присоединилось еще примерно 40 артистов. Фест проводится в городе Сочи.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 14:15
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