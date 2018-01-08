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Ученые: Женщины, работающие ночью, чаще страдают от рака
Китайские ученые университета Чэнду в ходе экспериментов установили, что женщины, работающие ночью, чаще страдают от раковых опухолей молочных желез и желудочно-кишечной области, информирует издание Eurekalert.

Ученые: Женщины, работающие ночью, чаще страдают от рака


В рамках масштабного проекта ученые исследовали данные по 3,9 млн волонтеров, проживающих в Азии, США, ЕС и Австралии. Среди медицинских карточек было зафиксировано 114 тыс. случаев заболевания раком. Авторы работы планировали изучить взаимосвязь между ночными сменами и наличием онкологического заболевания.

Оказалось, дамы, работающие по ночам, на 19% чаще страдали от раковых заболеваний, чем женщины с дневным графиком. При этом среди опухолей 32% приходилось на рак молочных желез, 18% - опухоли желудочно-кишечного сегмента, 41% - рак кожи. Согласно доводам ученых, именно женский организм содержит большее количество гормонов, связанных с раком.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:00
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