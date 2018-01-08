Юлия Ковальчук открыла секрет своего похудения за короткий срок

Знаменитая певица, модель и телеведущая Юлия Ковальчук в прошедшем году впервые стала мамой чудесной девочки. По заверению самой девушки – это был самый счастливый год для них, который обрел новый смысл в жизни, а вместе с этим и лишние килограммы. Некоторые знаменитости проходят долгий путь к своей заветной цели, а вот Юлии с легкостью удалось прийти в форму за столь короткий срок.Как поведала знаменитость своим подписчикам в Instagram под недавно выложенным фото, молодая мамочка получает удовольствие от своего материнства. Она с большой радостью проводит длительные пешие прогулки с дочкой, которые помогают ей восстанавливаться после родов и с наслаждением слушает музыку. С собой она берет что-нибудь согреться и легкий перекус: час, теплый компот или йогурт. В варежках и в постоянном движении у певицы всё должно быть мобильно, иначе при остановке доченька начинает капризничать.Поклонники оставили много приятных комментариев для молодой семьи, сказали, что она все правильно делает, и длительные прогулки идут им обоим на пользу и благоприятно сказываются на здоровье.