Лану Дель Рей обвинили в плагиате представители группы Radiohead

Так под подозрения попала песня под названием «Get Free». Таким образом, британские исполнители нашли некое сходство этой композиции со своей песней «Creep».Лана Дель Рей написала, что она сама уверена в том, что во время написания своей песни точно не опиралась на композицию группы Radiohead. Также девушка отметила, что уже ранее ее адвокаты даже шли на сделку с представителями британцев. Предлагалось 40% доходов от публикации песни, но вторая сторона запрашивает все 100%. Дель Рей указала, что все закончиться в суде.В начале прошедшей осени, российский музыкант Андрей Макаревич сообщил о том, что группа Radiohead скопировала их клип на песню «Место где свет». При этом британский клип назывался «Lift».