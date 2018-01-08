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Маргарита Агибалова наконец-то получила квартиру в Москве
Звезда "Дома-2" Маргарита Агибалова поделилась с подписчиками своей радостью - девушка наконец-то приобрела ключи от квартиры в Москве, которые ей обещали проектные организаторы ещё в прошлом году.

Знаменитость заявила, что вскоре по этому случаю собирается устроить новоселье. Поклонники, конечно, порадовались вместе с кумиром, а также вздохнули с облегчением, потому что долгое время считали, что девушка так и не получит то, что ей полагается по праву.

Маргарита Агибалова наконец-то получила квартиру в Москве

При этом пока Маргарита получила только небольшую квартиру, уже поступившую в эксплуатацию. Другое помещение, которое больше по размерам, окажется в распоряжении бывшей жительницы телестройки и её родных немного позднее.

В данный момент Маргарита собирается заняться определёнными финансовыми вопросами, связанными с полученной жилплощадью, после чего наймёт рабочих, чтобы устроить в квартире капитальный ремонт.

Агибалова также пообещала поклонникам, что будет с радостью делиться с ними всеми деталями предстоящего ремонта квартиры. Впрочем, пока интересных новостей по этому поводу у неё нет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:35
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