Маргарита Агибалова наконец-то получила квартиру в Москве

Знаменитость заявила, что вскоре по этому случаю собирается устроить новоселье. Поклонники, конечно, порадовались вместе с кумиром, а также вздохнули с облегчением, потому что долгое время считали, что девушка так и не получит то, что ей полагается по праву.При этом пока Маргарита получила только небольшую квартиру, уже поступившую в эксплуатацию. Другое помещение, которое больше по размерам, окажется в распоряжении бывшей жительницы телестройки и её родных немного позднее.В данный момент Маргарита собирается заняться определёнными финансовыми вопросами, связанными с полученной жилплощадью, после чего наймёт рабочих, чтобы устроить в квартире капитальный ремонт.Агибалова также пообещала поклонникам, что будет с радостью делиться с ними всеми деталями предстоящего ремонта квартиры. Впрочем, пока интересных новостей по этому поводу у неё нет.