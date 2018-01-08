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В Аргентите с кладбища похитили тело младенца
Сотрудники правоохранительных органов открыли дело по поводу похищения младенца с кладбища. Так полиции Буэнос-Айреса считает, что это могли сделать участники группы неких сатанистов с целью совершения специального обряда.

В Аргентите с кладбища похитили тело младенца


По данным, которые предоставляют пресс-службы Аргентины, стало известно, что ребенок умер от пневмонии 10 декабря. Из-за того что на кладбище не было свободных мест, тело малыша оставили в месте для временного хранения на кладбище. Когда его родители решили вспомнить своего ребенка в Рождество, то когда пришли на место, его там не было.

В целом еще точно неизвестно, кто мог похитить тело. Тем не менее, местные сатанисты не раз были замечены во время проведения необычных мероприятий, поэтому их сразу начали подозревать.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Вчера, 13:30
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