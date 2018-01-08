В Аргентите с кладбища похитили тело младенца
Сотрудники правоохранительных органов открыли дело по поводу похищения младенца с кладбища. Так полиции Буэнос-Айреса считает, что это могли сделать участники группы неких сатанистов с целью совершения специального обряда.
По данным, которые предоставляют пресс-службы Аргентины, стало известно, что ребенок умер от пневмонии 10 декабря. Из-за того что на кладбище не было свободных мест, тело малыша оставили в месте для временного хранения на кладбище. Когда его родители решили вспомнить своего ребенка в Рождество, то когда пришли на место, его там не было.
В целом еще точно неизвестно, кто мог похитить тело. Тем не менее, местные сатанисты не раз были замечены во время проведения необычных мероприятий, поэтому их сразу начали подозревать.
По данным, которые предоставляют пресс-службы Аргентины, стало известно, что ребенок умер от пневмонии 10 декабря. Из-за того что на кладбище не было свободных мест, тело малыша оставили в месте для временного хранения на кладбище. Когда его родители решили вспомнить своего ребенка в Рождество, то когда пришли на место, его там не было.
В целом еще точно неизвестно, кто мог похитить тело. Тем не менее, местные сатанисты не раз были замечены во время проведения необычных мероприятий, поэтому их сразу начали подозревать.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Вчера, 13:30