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Лиза Триандафилиди уверена, что Александра Черно и Иосиф Оганесян зря собираются помириться к "Любви года"
Участница популярного и скандального реалити-шоу "Дом-2" Лиза Триандафилиди, которая ещё совсем недавно радовалась расставанию Александры Черно и Иосифа Оганесяна, не сомневаясь, что так будет лучше для обоих, теперь уверена, что молодые люди очень скоро помирятся.

До этого девушка Алексея Чайчица заявила, что с нетерпением ждёт действий Иосифа и Черно по отдельности. Ей очень интересно посмотреть, как бывшие возлюбленные будут жить на телестройки друг без друга. Впрочем, как уверяет она сама, насладиться этим ей не удастся, так как друг без друга они просто не могут, и собираются опять зажить в одной комнате в канун "Любви года".

Лиза Триандафилиди уверена, что Александра Черно и Иосиф Оганесян зря собираются помириться к "Любви года"

При этом участвовать в конкурсе - плохая идея для Черно и Оганесяна, и в этом Лиза совершенно не сомневается, так как ранее импульсивная брюнетка и вспыльчивый армянин уже не единожды доказывали, что вместе быть никак не могут.

Лиза Триандафилиди уверена, что Александра Черно и Иосиф Оганесян зря собираются помириться к "Любви года"

Зрители поддержали Триандафилиди, также не поверив, что Александра и Иосиф расстались три недели назад окончательно. Многие просто не могут поверить, что возлюбленные, бесчисленное количество раз расстававшиеся и мирившиеся, неожиданно поменялись и готовы в корне всё изменить вокруг себя.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:18
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