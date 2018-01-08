Специалист объяснил, почему люди переедают

Моррис утверждает, что одним из главных факторов является размер порции. Так во время эксперимента было установлено, что несмотря на разные размеры порций супа, все испытуемые оказались одинаково сытыми. Также специалист отметила, что другим фактором является количество блюд на столе. Так на чувство насыщения влияет уровень удовольствия, получаемый от пищи. Если на столе много вкусной еды, то и переедание, таким образом, гарантировано.Третьим моментом является потребление алкоголя, поскольку из-за его воздействия нервная система с опозданием начинает оповещать мозг человека. Чтение или просмотр видео за столом также влияет на то, сколько ест человек, ведь тогда организм отвлекается и плохо ориентируется в ощущениях.Напоследок Моррис выделила, что очень большое влияние оказывает компания, в которой находится человек.