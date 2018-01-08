Ученые: Обрывки книг, вытащенные из пушки, показали предпочтения пиратов Черной бороды
Департамент культурного достояния штата Северной Каролины в стволе пушки корабля пирата Черной бороды нашел обрывки книг, что позволило определить литературные пристрастия разбойников XVIII века.
Всего было найдено около 16 миниатюрных обрывков книжных изданий той эпохи, информирует сайт американского Департамента. Корабль, севший на мель в 1718 году, нашли только в 1996 году. Тогда ученые поэтапно стали поднимать отдельные элементы корабля. К удивлению археологов в одной из пушек был найден комок грязи, который оказался скомканными бумажными листочками, находившимися на дне почти 300 лет.
Наиболее крупный обрывок - листочек в 1/4 стандартного листа. Фрагментарные элементы являются произведением Эдварда Кука "Путешествие к Южному морю", где ведется изложение о морском походе, а также приводится рассказ о выживании моряка на необитаемом острове. Текст впоследствии стал основой повести Даниэля Дефо о Робинзоне.
Всего было найдено около 16 миниатюрных обрывков книжных изданий той эпохи, информирует сайт американского Департамента. Корабль, севший на мель в 1718 году, нашли только в 1996 году. Тогда ученые поэтапно стали поднимать отдельные элементы корабля. К удивлению археологов в одной из пушек был найден комок грязи, который оказался скомканными бумажными листочками, находившимися на дне почти 300 лет.
Наиболее крупный обрывок - листочек в 1/4 стандартного листа. Фрагментарные элементы являются произведением Эдварда Кука "Путешествие к Южному морю", где ведется изложение о морском походе, а также приводится рассказ о выживании моряка на необитаемом острове. Текст впоследствии стал основой повести Даниэля Дефо о Робинзоне.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 12:45