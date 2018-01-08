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Ученые: Обрывки книг, вытащенные из пушки, показали предпочтения пиратов Черной бороды
Департамент культурного достояния штата Северной Каролины в стволе пушки корабля пирата Черной бороды нашел обрывки книг, что позволило определить литературные пристрастия разбойников XVIII века.

Ученые: Обрывки книг, вытащенные из пушки, показали предпочтения пиратов Черной бороды


Всего было найдено около 16 миниатюрных обрывков книжных изданий той эпохи, информирует сайт американского Департамента. Корабль, севший на мель в 1718 году, нашли только в 1996 году. Тогда ученые поэтапно стали поднимать отдельные элементы корабля. К удивлению археологов в одной из пушек был найден комок грязи, который оказался скомканными бумажными листочками, находившимися на дне почти 300 лет.

Наиболее крупный обрывок - листочек в 1/4 стандартного листа. Фрагментарные элементы являются произведением Эдварда Кука "Путешествие к Южному морю", где ведется изложение о морском походе, а также приводится рассказ о выживании моряка на необитаемом острове. Текст впоследствии стал основой повести Даниэля Дефо о Робинзоне.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 12:45
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