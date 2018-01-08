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За 2 года в Москве найдено более 10 тыс. артефактов
Во время благоустройства центральных улиц Москвы рабочие службы смогли обнаружить в столице около 10 тысяч древних артефактов. При этом столько находок произошло в течение двух лет.

За 2 года в Москве найдено более 10 тыс. артефактов


Об этой новости рассказал глава Москвы Сергей Собянин. Так мэр города отметил, что на Биржевой улице было найдено около 500 ранних предметов и некоторые из них датируются XII веком. Также была найдена старая брусчатка. Обо всем этом руководитель московской администрации написал у себя в Twitter.

Отмечается, что прошедшим летом работники нашли топоры из кремния, которые относятся к бронзовому веку. Это произошло в парке «Зарядье». На Нижней Радищевской улице нашлись монеты из XIX века.

Таким образом, археологическая служба теперь внимательнее следит за тем, как происходят работы по благоустройству Москвы.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 12:30
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