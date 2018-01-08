За 2 года в Москве найдено более 10 тыс. артефактов
Во время благоустройства центральных улиц Москвы рабочие службы смогли обнаружить в столице около 10 тысяч древних артефактов. При этом столько находок произошло в течение двух лет.
Об этой новости рассказал глава Москвы Сергей Собянин. Так мэр города отметил, что на Биржевой улице было найдено около 500 ранних предметов и некоторые из них датируются XII веком. Также была найдена старая брусчатка. Обо всем этом руководитель московской администрации написал у себя в Twitter.
Отмечается, что прошедшим летом работники нашли топоры из кремния, которые относятся к бронзовому веку. Это произошло в парке «Зарядье». На Нижней Радищевской улице нашлись монеты из XIX века.
Таким образом, археологическая служба теперь внимательнее следит за тем, как происходят работы по благоустройству Москвы.
Об этой новости рассказал глава Москвы Сергей Собянин. Так мэр города отметил, что на Биржевой улице было найдено около 500 ранних предметов и некоторые из них датируются XII веком. Также была найдена старая брусчатка. Обо всем этом руководитель московской администрации написал у себя в Twitter.
Отмечается, что прошедшим летом работники нашли топоры из кремния, которые относятся к бронзовому веку. Это произошло в парке «Зарядье». На Нижней Радищевской улице нашлись монеты из XIX века.
Таким образом, археологическая служба теперь внимательнее следит за тем, как происходят работы по благоустройству Москвы.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 12:30