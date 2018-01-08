За 2 года в Москве найдено более 10 тыс. артефактов

Об этой новости рассказал глава Москвы Сергей Собянин. Так мэр города отметил, что на Биржевой улице было найдено около 500 ранних предметов и некоторые из них датируются XII веком. Также была найдена старая брусчатка. Обо всем этом руководитель московской администрации написал у себя в Twitter.Отмечается, что прошедшим летом работники нашли топоры из кремния, которые относятся к бронзовому веку. Это произошло в парке «Зарядье». На Нижней Радищевской улице нашлись монеты из XIX века.Таким образом, археологическая служба теперь внимательнее следит за тем, как происходят работы по благоустройству Москвы.