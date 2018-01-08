Хейтеры на всю Сеть показали родителей Антона Гусева, которых он скрывал

Антон много лет пытался сохранять легенду о том, что родился в богатой московской семье, являясь таким образом, настоящим мажором. Однако интернет-пользователям удалось разузнать, что звезда скандальной телестройки родился в небольшом городке Ульяновске, а родителями его являются самые обычные и отнюдь не богатые люди.На днях в Сети появились фотоснимки, на которых запечатлены сестра Гусева Ольга и родители. По кадрам можно сказать, что семья не является богатой. По всей видимости, Антон так тщательно скрывал информацию о родственниках, потому как считал, что это может серьёзно подпортить его имидж успешного бизнесмена.Хейтеры приступили к следующему шагу - порицанию Гусева, который, по их мнению, поступает очень некрасиво со своими родителями, которые пусть и не являются магнатами, зато вырастили его, воспитали, дали путёвку в жизнь.