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Фанаты расстроены стремительно развивающимся конфликтом Александры Шевы и Майи Донцовой
Конфликт между Майей Донцовой и Александрой Шевой набирает обороты и расстраивает поклонников обеих сторон - девушки продолжают оскорблять друг друга.

И если раньше звёзды "Дома-2" просто обменивались колкостями в соц-сети, то теперь явно демонстрируют неприязнь друг к другу. С недавних пор проектные красотки даже стали устраивать конфликты прямо на лобном месте рядом с остальными участниками реалити-шоу. Майе по-прежнему не нравится, что Александра плохая мать: за четыре месяца, проведённые на Сейшельских островах, так и не захотела поехать в Москву к своей дочери.

Фанаты расстроены стремительно развивающимся конфликтом Александры Шевы и Майи Донцовой

Шева, в свою очередь, уверяет, что невероятно сильно скучает по своей девочке, и не сомневается, что Донцова знает об этом хорошо, но всё равно провоцирует её на конфликты, преследуя определённые цели.

Стоит отметить, что Александра явно проигрывает Майе в словесной перепалке, и это можно объяснить, так как возлюбленная Алексея Купина является опытной участницей телестройки и знает, как переигрывать конкурентку в таких делах.

Не совсем, правда, понятно фанатам Шевы, с какой целью Донцова столь рьяно пытает пробудить в своей коллеге материнскую любовь.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:41
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