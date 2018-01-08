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Интерьер спортивного хэтчбека Hyundai Veloster рассекретили до премьеры
В компании Hyundai готовят к презентации в Детройте спортивную версию хэтчбека Veloster новой генерации. В преддверии дебюта нового Hyundai Veloster рассекретили интерьер автомобиля.

Интерьер спортивного хэтчбека Hyundai Veloster рассекретили до премьеры


Накануне в интернете появились тизеры с изображением салона спортивного хэтчбека Hyundai Veloster. Судя по опубликованным тизерам, автомобиль получит новую двухцветную переднюю панель, иное рулевое колесо, современный блок управления климатом и «парящий» экран мультимедийного комплекса.

Ранее в сети были опубликованы шпионские снимки хэтчбека Hyundai Veloster 2019 года. В качестве силовой установки спортивной модификации выступят бензиновые турбомоторы ёмкостью 1,4 и 1,6 литра. Работают агрегаты либо на пару с «робот» с двойным сцеплением, либо с «механикой» на 6 скоростей.

В оснащение Hyundai Veloster 2019 года входит адаптивный круиз-контроль с предотвращением столкновений, система контроля «слепых» зон, круговой видеообзор и автоматическая парковка.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 12:15
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