Интерьер спортивного хэтчбека Hyundai Veloster рассекретили до премьеры

Накануне в интернете появились тизеры с изображением салона спортивного хэтчбека Hyundai Veloster. Судя по опубликованным тизерам, автомобиль получит новую двухцветную переднюю панель, иное рулевое колесо, современный блок управления климатом и «парящий» экран мультимедийного комплекса.Ранее в сети были опубликованы шпионские снимки хэтчбека Hyundai Veloster 2019 года. В качестве силовой установки спортивной модификации выступят бензиновые турбомоторы ёмкостью 1,4 и 1,6 литра. Работают агрегаты либо на пару с «робот» с двойным сцеплением, либо с «механикой» на 6 скоростей.В оснащение Hyundai Veloster 2019 года входит адаптивный круиз-контроль с предотвращением столкновений, система контроля «слепых» зон, круговой видеообзор и автоматическая парковка.