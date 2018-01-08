Анастасия Костенко возмутила Сеть, появившись в православном храме в неподобающем виде
Вчера, 7 января, православный мир отмечал Рождество Христово. Возлюбленная Дмитрия Тарасова возмутила общественность, появившись на пороге храма без юбки.
Полузащитник "Локомотива" на своей странице в Instagram опубликовал фотоснимок, на котором позирует с Костенко возле Храма преображения Господня в Переделкино. Дмитрий поздравил всех с великим праздником и пожелал всего хорошего.
Вот только интернет-пользователи больше обратили внимание на внешний вид 23-летней Анастасии, которая решила прийти в храм без юбки, вопреки правилам. По фото кажется, что девушка в одних лишь колготках. Быть может, юбка была настолько короткой, что не просматривалась за курткой, но хейтеров уже не остановить: они обвинили девушку в неуважении к народным традициям.
Напомним, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и 23-летняя уроженка Ростовской области Анастасия Костенко скоро поженятся. Будучи на отдыхе на Мальдивах, спортсмен сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, с которой начал встречаться сразу после расставания со звездой скандальной телестройки.
Полузащитник "Локомотива" на своей странице в Instagram опубликовал фотоснимок, на котором позирует с Костенко возле Храма преображения Господня в Переделкино. Дмитрий поздравил всех с великим праздником и пожелал всего хорошего.
Вот только интернет-пользователи больше обратили внимание на внешний вид 23-летней Анастасии, которая решила прийти в храм без юбки, вопреки правилам. По фото кажется, что девушка в одних лишь колготках. Быть может, юбка была настолько короткой, что не просматривалась за курткой, но хейтеров уже не остановить: они обвинили девушку в неуважении к народным традициям.
Напомним, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и 23-летняя уроженка Ростовской области Анастасия Костенко скоро поженятся. Будучи на отдыхе на Мальдивах, спортсмен сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, с которой начал встречаться сразу после расставания со звездой скандальной телестройки.