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Анастасия Костенко возмутила Сеть, появившись в православном храме в неподобающем виде
Вчера, 7 января, православный мир отмечал Рождество Христово. Возлюбленная Дмитрия Тарасова возмутила общественность, появившись на пороге храма без юбки.

Полузащитник "Локомотива" на своей странице в Instagram опубликовал фотоснимок, на котором позирует с Костенко возле Храма преображения Господня в Переделкино. Дмитрий поздравил всех с великим праздником и пожелал всего хорошего.

Анастасия Костенко возмутила Сеть, появившись в православном храме в неподобающем виде

Вот только интернет-пользователи больше обратили внимание на внешний вид 23-летней Анастасии, которая решила прийти в храм без юбки, вопреки правилам. По фото кажется, что девушка в одних лишь колготках. Быть может, юбка была настолько короткой, что не просматривалась за курткой, но хейтеров уже не остановить: они обвинили девушку в неуважении к народным традициям.

Напомним, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и 23-летняя уроженка Ростовской области Анастасия Костенко скоро поженятся. Будучи на отдыхе на Мальдивах, спортсмен сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, с которой начал встречаться сразу после расставания со звездой скандальной телестройки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:14
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