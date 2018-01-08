Ученые: Растения защищаются от жары электричеством

Электрические потенциалы появляются в листьях растений при увеличенной активности солнца, когда столбики термометров поднимаются свыше 30 градусов по шкале Цельсия. При повышении экстремальной температуры еще на 10-15 градусов, появляются дополнительные электрические волнения в листьях растений, утверждается в статье биологов, размещенной в журнале Frontiers in Physiology.Фотосинтез замедляется при повышении температуры, что позволяет растениям защититься от перегрева. Известно, что фотосинтез не очень любит жару. Исследования, проводившиеся при активном сотрудничестве Российского научного фонда, позволят выработать механизмы защиты сельскохозяйственных культур во время летнего зноя.