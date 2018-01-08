Александра Черно возмутила зрителей количеством порций еды на свидании с парнем

Ранее Черно уверяла, что собирается кардинально поменяться, и ответила за свои слова, однако лишь в какой-то степени - девушка нарастила волосы и выбрила правый висок. Но больше радости, считают почитатели скандальной участницы, было бы, если бы девушка наконец стала стройной.К слову, мечты самых ярых фанатов Черно, похоже, никогда не станут реальностью - не так давно брюнетка опять удивила количеством порций еды. Это случилось в ходе романтического ужина с новеньким жителем телестройки. На новых стоп-кадрах видно, как Михаил смотрит на Черно, рядом с которой стоит немало тарелок с едой. Зрители не сомневаются, что вскоре молодой человек поймёт, что он "сорвал не тот цветочек" и примется искать новую девушку своей мечты.При этом только несколько дней назад Александра клялась, что больше не собирается возвращаться к прежней жизни. До этого, напомним, Черно окончательно рассталась с Иосифом Оганесяном, и даже отказала парню, когда он захотел возобновить отношения.