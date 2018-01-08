Ясновидящая Еления Ясевич предрекла Ксении Бородиной успешную карьеру в бизнесе

Как известно, звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" активно занимается предпринимательством: не так давно она открыла уже третий салон красоты, кроме того, владеет магазином одежды.Так, победительница одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" обратилась к своим сверхъестественным способностям, чтобы заглянуть в будущее Ксении. Увидела она там хорошую карьеру в сфере бизнеса. На сегодняшний день у Бородиной, как многие считают, дела идут не очень хорошо, но в будущем, уверяет колдунья, всё будет отлично.Также Ясевич добавила, что супруг Бородиной Курбан Омаров, с которым телезвезда живёт в браке два с половиной года, родив от него дочь, станет отличным партнёром. Мужчина проявит себя как превосходный помощник, на которого всегда можно будет положиться. В итоге супружеский тандем добьётся огромных успехов на предпринимательской почве.