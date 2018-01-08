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На рынке России в 2018 году появится более 10 китайских кроссоверов
Китайские автопроизводители в этом году планируют покорять своими новинками российский авторынок. К продажам в России готовят как минимум 15 китайских автомобилей, из них более 10 окажутся кроссоверами.

На рынке России в 2018 году появится более 10 китайских кроссоверов


Самым перспективным кроссовером эксперты считают новый Geely Atlas, который на российский рынок будет поставляться из Белоруси. Изначально автомобиль будет предлагаться с агрегатами мощность 139 и 149 лошадиных сил, а позднее кроссовер появится с турбированным мотором. Стоимость нового Geely Atlas составит примерно 1 000 000 рублей.

Также на российском рынке в продажу поступит кроссовер Geely Emgrand X7 по цене от 800 000 рублей и седан Geely Emgrand 7 стоимостью от 650 000 рублей. Компания Chery в 2018 году предложит россиянам две своих модели Tiggo 4 и Tiggo 7. А в российских дилерских центрах Lifan появится в проиже новый кроссовер Х70 и рестайлинговая версия хэтчбека 50.

Ещё один китайский бренд Dongfeng намерен существенно расширить в России свою модельную линейку. В частности, на российском рынке появится в продаже 7-местный кроссовер DFM 580, компактный кросс DFM AX4, седан DFM А30 и внедорожный хэтчбек DFM AX3.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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