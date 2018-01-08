На рынке России в 2018 году появится более 10 китайских кроссоверов
Китайские автопроизводители в этом году планируют покорять своими новинками российский авторынок. К продажам в России готовят как минимум 15 китайских автомобилей, из них более 10 окажутся кроссоверами.
Самым перспективным кроссовером эксперты считают новый Geely Atlas, который на российский рынок будет поставляться из Белоруси. Изначально автомобиль будет предлагаться с агрегатами мощность 139 и 149 лошадиных сил, а позднее кроссовер появится с турбированным мотором. Стоимость нового Geely Atlas составит примерно 1 000 000 рублей.
Также на российском рынке в продажу поступит кроссовер Geely Emgrand X7 по цене от 800 000 рублей и седан Geely Emgrand 7 стоимостью от 650 000 рублей. Компания Chery в 2018 году предложит россиянам две своих модели Tiggo 4 и Tiggo 7. А в российских дилерских центрах Lifan появится в проиже новый кроссовер Х70 и рестайлинговая версия хэтчбека 50.
Ещё один китайский бренд Dongfeng намерен существенно расширить в России свою модельную линейку. В частности, на российском рынке появится в продаже 7-местный кроссовер DFM 580, компактный кросс DFM AX4, седан DFM А30 и внедорожный хэтчбек DFM AX3.
Самым перспективным кроссовером эксперты считают новый Geely Atlas, который на российский рынок будет поставляться из Белоруси. Изначально автомобиль будет предлагаться с агрегатами мощность 139 и 149 лошадиных сил, а позднее кроссовер появится с турбированным мотором. Стоимость нового Geely Atlas составит примерно 1 000 000 рублей.
Также на российском рынке в продажу поступит кроссовер Geely Emgrand X7 по цене от 800 000 рублей и седан Geely Emgrand 7 стоимостью от 650 000 рублей. Компания Chery в 2018 году предложит россиянам две своих модели Tiggo 4 и Tiggo 7. А в российских дилерских центрах Lifan появится в проиже новый кроссовер Х70 и рестайлинговая версия хэтчбека 50.
Ещё один китайский бренд Dongfeng намерен существенно расширить в России свою модельную линейку. В частности, на российском рынке появится в продаже 7-местный кроссовер DFM 580, компактный кросс DFM AX4, седан DFM А30 и внедорожный хэтчбек DFM AX3.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:00