Сергей Захарьяш и Лилия Четрару покинули "Дом-2", не пожелав жениться

Как теперь известно, организаторы очень хотели, чтобы молодые люди, давно уже проявившиеся яркими и скандальными возлюбленными, стали участниками свадебного конкурса. И какое-то время предполагалось, что так и случиться, но не тут-то было. Оказывается, Сергей и Лилия не заинтересованы в этом совсем, в связи с чем представители реалити-шоу поставили им ультиматум.Захарьяш и Четрару должны были выбирать между своим участием в конкурсе и уходом за периметр. И они, видимо, настолько сильно не хотели связывать себя брачными узами, что выбрали второй вариант. Впрочем, в этом нет ничего страшного для них, так как пара давно уже готовилась за пределы телестройки, где их ждал бизнес Захарьяша.Популярность у телезвёзд давно есть, да и без денег они тоже не останутся. Что же касается проекта, от него, как намекали ранее Сергей и Лилия, уже сложно получать яркие эмоции.Кроме того, ходят слухи, согласно которым Захарьяш и Четрару просто устали придумывать скандалы для камер, и на самом деле между ними не было реальных ссор.