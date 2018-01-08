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Сергей Захарьяш и Лилия Четрару покинули "Дом-2", не пожелав жениться
Сергей Захарьяш и Лилия Четрару, до недавнего времени являвшиеся самой старой парой проекта "Дом-2", отправились за ворота.

Как теперь известно, организаторы очень хотели, чтобы молодые люди, давно уже проявившиеся яркими и скандальными возлюбленными, стали участниками свадебного конкурса. И какое-то время предполагалось, что так и случиться, но не тут-то было. Оказывается, Сергей и Лилия не заинтересованы в этом совсем, в связи с чем представители реалити-шоу поставили им ультиматум.

Сергей Захарьяш и Лилия Четрару покинули "Дом-2", не пожелав жениться

Захарьяш и Четрару должны были выбирать между своим участием в конкурсе и уходом за периметр. И они, видимо, настолько сильно не хотели связывать себя брачными узами, что выбрали второй вариант. Впрочем, в этом нет ничего страшного для них, так как пара давно уже готовилась за пределы телестройки, где их ждал бизнес Захарьяша.

Популярность у телезвёзд давно есть, да и без денег они тоже не останутся. Что же касается проекта, от него, как намекали ранее Сергей и Лилия, уже сложно получать яркие эмоции.

Кроме того, ходят слухи, согласно которым Захарьяш и Четрару просто устали придумывать скандалы для камер, и на самом деле между ними не было реальных ссор.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:32
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