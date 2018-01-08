Зрители телешоу "Дом-2" советуют Ксении Бородиной быть поскромнее

На праздничном мероприятии не было видно, например, сына Ольги Агибаловой, Ильи Гажиенко, также отсутствовали наследники Юлии Салибековой, Маргариты Марсо и Елены Бушиной.Главное внимание на вечеринке было обращено на детей неизменной ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной, и это больше всего возмутило зрителей, ведь они искренне недоумевают, отчего такие привилегии. Дети Ксении Бородиной были рождены не на проекте, как и сын Курбана Омарова, который также "купался в лучах славы" в тот вечер.Интернет-пользователи сделали вывод, что Бородина просто пользуется своим служебным положением, а критика со стороны общественности её совершенно не интересует и не пугает. Зрители скандальной телестройки советуют ведущей быть поскромнее, так как порой она выставляет себя в весьма дурном свете, что замечают не только хейтеры, но и фанаты.