Зрители телешоу "Дом-2" советуют Ксении Бородиной быть поскромнее
На телепроекте "Дом-2" устроили елку для бывших участников, но были приглашены даже не все, что возмутили зрителей.
На праздничном мероприятии не было видно, например, сына Ольги Агибаловой, Ильи Гажиенко, также отсутствовали наследники Юлии Салибековой, Маргариты Марсо и Елены Бушиной.
Главное внимание на вечеринке было обращено на детей неизменной ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной, и это больше всего возмутило зрителей, ведь они искренне недоумевают, отчего такие привилегии. Дети Ксении Бородиной были рождены не на проекте, как и сын Курбана Омарова, который также "купался в лучах славы" в тот вечер.
Интернет-пользователи сделали вывод, что Бородина просто пользуется своим служебным положением, а критика со стороны общественности её совершенно не интересует и не пугает. Зрители скандальной телестройки советуют ведущей быть поскромнее, так как порой она выставляет себя в весьма дурном свете, что замечают не только хейтеры, но и фанаты.
На праздничном мероприятии не было видно, например, сына Ольги Агибаловой, Ильи Гажиенко, также отсутствовали наследники Юлии Салибековой, Маргариты Марсо и Елены Бушиной.
Главное внимание на вечеринке было обращено на детей неизменной ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной, и это больше всего возмутило зрителей, ведь они искренне недоумевают, отчего такие привилегии. Дети Ксении Бородиной были рождены не на проекте, как и сын Курбана Омарова, который также "купался в лучах славы" в тот вечер.
Интернет-пользователи сделали вывод, что Бородина просто пользуется своим служебным положением, а критика со стороны общественности её совершенно не интересует и не пугает. Зрители скандальной телестройки советуют ведущей быть поскромнее, так как порой она выставляет себя в весьма дурном свете, что замечают не только хейтеры, но и фанаты.