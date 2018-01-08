Зрители не сомневаются, что Ольга Рапунцель уже родила

По слухам, появившаяся на свет девочка в данный момент находится на телестройке в вип-жилище. Именно там, предполагают фолловеры, организаторы будут помогать прятать ребёнка новоиспечённой маме до тех пор, пока он немного не подрастёт. К слову, далеко не все понимают, к чему такая таинственность. Ни фанаты, ни хейтеры не готовы точно сказать, с какой целью Рапунцель скрывает тот факт, что она родила.Кроме того, если бы Ольга показала всем ребёнка, тогда и все сомнения по воду её беременности у зрителей бы отпали. К слову, прежде жена Дмитрия Дмитренко не единожды говорила, что не собирается кому-то что-то доказывать. В последний раз телезвезда доказала реальность своего беременного живота, показав его голым.При этом некоторые зрители не сомневаются, что Ольга просто взяла ребёнка из приюта, так как не была беременна. Но если Ольга покажет девочку сейчас, то она, понятное дело, не будет казаться новорождённой, в связи с чем, предполагается наблюдательными почитателями "Дома-2", необходимо немного подождать.