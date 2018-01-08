Патриарх Кирилл: Рождество учит детей доброте
Патриарх всея Руси Кирилл, выступая на рождественской елке в храме Христа Спасителя, призвал не забывать о нуждающихся людях, когда именно данный праздник учит детей доброте и щедрости.
Предстоятель российской церкви подчеркнул, что щедрость делает людей счастливыми, поэтому не нужно ничего жалеть, когда нужно помочь ближнему своему. Когда сердца людей открываются нуждающимся, сам Бог входит в сердце подающего, передает слова священника портал ТАСС. Патриарх призвал вспомнить о Господе, который родился бедняком в хлеву, не имея даже крыши над головой.
Затем предстоятель вспомнил о своем детстве, когда в одной комнате помещалось не только 5 человек, но и огромная елка - символ Рождества. Патриарх в текущем году под Рождество встречался с бездомными людьми, что наполнило его сердце светом и радостью, хотя получить столь положительные эмоции не всегда удается от встречи с состоятельными прихожанами.
Предстоятель российской церкви подчеркнул, что щедрость делает людей счастливыми, поэтому не нужно ничего жалеть, когда нужно помочь ближнему своему. Когда сердца людей открываются нуждающимся, сам Бог входит в сердце подающего, передает слова священника портал ТАСС. Патриарх призвал вспомнить о Господе, который родился бедняком в хлеву, не имея даже крыши над головой.
Затем предстоятель вспомнил о своем детстве, когда в одной комнате помещалось не только 5 человек, но и огромная елка - символ Рождества. Патриарх в текущем году под Рождество встречался с бездомными людьми, что наполнило его сердце светом и радостью, хотя получить столь положительные эмоции не всегда удается от встречи с состоятельными прихожанами.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:40