Патриарх Кирилл: Рождество учит детей доброте

Предстоятель российской церкви подчеркнул, что щедрость делает людей счастливыми, поэтому не нужно ничего жалеть, когда нужно помочь ближнему своему. Когда сердца людей открываются нуждающимся, сам Бог входит в сердце подающего, передает слова священника портал ТАСС. Патриарх призвал вспомнить о Господе, который родился бедняком в хлеву, не имея даже крыши над головой.Затем предстоятель вспомнил о своем детстве, когда в одной комнате помещалось не только 5 человек, но и огромная елка - символ Рождества. Патриарх в текущем году под Рождество встречался с бездомными людьми, что наполнило его сердце светом и радостью, хотя получить столь положительные эмоции не всегда удается от встречи с состоятельными прихожанами.