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Флешмоб «В метро без штанов» прошел по всему миру
Флешмоб «В метро без штанов» прошел во многих странах мира. Согласно правилам юмористического движения, волонтерам необходимо проехаться в подземке в нижнем белье с открытыми ногами, но в куртках или любой другой одежде, закрывающей верхнюю часть туловища.

Флешмоб «В метро без штанов» прошел по всему миру


Инициатором необычной кампании стала общественная арт-организация Improv Everywhere, чья штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Юмористическая компания была основана еще в 2001 году для производства различных розыгрышей в общественных местах. Лозунг данной компании: "Хаос и радость". Общественники ведут свой канал на хостинге YouTube.



Людей без штанов в этот день можно было встретить в Канаде, Америке, Соединенном Королевстве, Чехии и Германии, информирует портал RT. Никакой определенной цели у флешмоба нет, просто люди самовыражаются, снимая штаны для поездки в метро.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:20
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