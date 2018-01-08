Флешмоб «В метро без штанов» прошел по всему миру

Инициатором необычной кампании стала общественная арт-организация Improv Everywhere, чья штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Юмористическая компания была основана еще в 2001 году для производства различных розыгрышей в общественных местах. Лозунг данной компании: "Хаос и радость". Общественники ведут свой канал на хостинге YouTube.Людей без штанов в этот день можно было встретить в Канаде, Америке, Соединенном Королевстве, Чехии и Германии, информирует портал RT. Никакой определенной цели у флешмоба нет, просто люди самовыражаются, снимая штаны для поездки в метро.