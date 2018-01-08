Трамп перенес церемонию награждения Fake News Awards на 17 января

Награждение новостных СМИ переносится, о чем президент лично сообщил в своем Twitter, назвав лауреатов данной награды "неудачниками". Всех участников премии Трамп отнес к категории ведущих "продажных и предвзятых" новостных лент. По мнению политика, интерес, который общественность проявляет к торжественной церемонии, намного сильнее, чем ожидалось.Ранее политик неоднократно критиковал американские СМИ за отсутствие объективности в предоставлении информации. Борьба Трампа с фэйковыми новостями стартовала в период предвыборной кампании, когда газеты и телеканалы ополчились против олигарха, выпуская не всегда достоверные новости, порочащие кандидата в президенты. Трамп стал называть данную категорию сообщений Fake News.