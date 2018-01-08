Трамп перенес церемонию награждения Fake News Awards на 17 января
Глава американского Белого дома Дональд Трамп перенес церемонию награждения Fake News Awards на 17 января, хотя вручение наград ведущим СМИ США должно было произойти в понедельник 8 января.
Награждение новостных СМИ переносится, о чем президент лично сообщил в своем Twitter, назвав лауреатов данной награды "неудачниками". Всех участников премии Трамп отнес к категории ведущих "продажных и предвзятых" новостных лент. По мнению политика, интерес, который общественность проявляет к торжественной церемонии, намного сильнее, чем ожидалось.
Ранее политик неоднократно критиковал американские СМИ за отсутствие объективности в предоставлении информации. Борьба Трампа с фэйковыми новостями стартовала в период предвыборной кампании, когда газеты и телеканалы ополчились против олигарха, выпуская не всегда достоверные новости, порочащие кандидата в президенты. Трамп стал называть данную категорию сообщений Fake News.
Награждение новостных СМИ переносится, о чем президент лично сообщил в своем Twitter, назвав лауреатов данной награды "неудачниками". Всех участников премии Трамп отнес к категории ведущих "продажных и предвзятых" новостных лент. По мнению политика, интерес, который общественность проявляет к торжественной церемонии, намного сильнее, чем ожидалось.
Ранее политик неоднократно критиковал американские СМИ за отсутствие объективности в предоставлении информации. Борьба Трампа с фэйковыми новостями стартовала в период предвыборной кампании, когда газеты и телеканалы ополчились против олигарха, выпуская не всегда достоверные новости, порочащие кандидата в президенты. Трамп стал называть данную категорию сообщений Fake News.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:00