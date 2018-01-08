АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Эксперты рассказали о новых законах в сфере недвижимости на 2018 год
В 2018 году в силу вступают новые законы в сфере недвижимости. Эксперты рассказали, чего ждать от года Земляной собаки российским гражданам.

Эксперты рассказали о новых законах в сфере недвижимости на 2018 год


В середине года все ипотечные закладные станут электронными, что позволит избежать бюрократических проволочек при покупке квартиры в кредит. В сентябре в России начнет действовать Наследственный фонд, когда владелец недвижимости может оставить организации свое имущество, расписав способы и механизмы его расходования.

Ставки по ипотеке постепенно понижаются, поэтому, стремясь избежать американского варианта жилищного кризиса образца 2008 года, Центробанк вновь ужесточает правила получения подобного рода кредитов. Банкам придется либо повысить объем первоначального взноса, либо ставки по ипотеке, пишет портал "Комсомольской правды".
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Растения защищаются от жары электричеством
Маргарита Агибалова наконец-то получила квартиру
Фото постаревшей Ольги Орловой содрогнули Интернет
Историки: Иисус Христос существовал в реальной
Лиза Триандафилиди уверена, что Александра Черно
На рынке России в 2018 году появится более 10
Просмотреть все новости