Эксперты рассказали о новых законах в сфере недвижимости на 2018 год

В середине года все ипотечные закладные станут электронными, что позволит избежать бюрократических проволочек при покупке квартиры в кредит. В сентябре в России начнет действовать Наследственный фонд, когда владелец недвижимости может оставить организации свое имущество, расписав способы и механизмы его расходования.Ставки по ипотеке постепенно понижаются, поэтому, стремясь избежать американского варианта жилищного кризиса образца 2008 года, Центробанк вновь ужесточает правила получения подобного рода кредитов. Банкам придется либо повысить объем первоначального взноса, либо ставки по ипотеке, пишет портал "Комсомольской правды".