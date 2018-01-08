В России средняя стоимость автосалонов повысилась в 12 раз

В начале 2018 года на сайте появилась информация о продаже салона за 135 млн руб., когда данный бизнес приносит прибыль по 2 млн руб. Ранее в категории распродажи готовых бизнес-проектов разместили заметку о салоне стоимостью в 1,2 млрд руб., который работает в центральной части российской столицы свыше 12 лет. За прошедший год все чаще стали появляться объявления о реализации данной категории бизнеса, отмечают аналитики "Авито".В начале прошлого года средняя стоимость элитного автосалона достигала 35 млн руб., а к концу года цена на данный сорт товара возросла до 440 млн руб. Стали продаваться салоны и в прибыльных местах, в том числе с наработанной клиентурой.