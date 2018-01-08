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В 2018 году Apple будет менять батареи iPhone с двукратной скидкой
В 2018 году американская компания Apple планирует производить замену старых аккумуляторов iPhone с двукратной скидкой. Данная акция призвана повысить лояльность клиентов после скандала с замедлением работы старых аппаратов.

В 2018 году Apple будет менять батареи iPhone с двукратной скидкой


Льготы будут предоставляться владельцам гаджетов серий iPhone 6, 6S и iPhone SE, информирует портал "Хайтек". Для данной категории клиентов замена аккумуляторной батареи будет стоить всего $29 вместо ранее заявленной стоимости батареи в $79. Таким образом скидка получается более 50%.

Эксперты признают, что льготная акция на старые аккумуляторы - вынужденное явление, когда глобальному гиганту ничего не остается, как извиняться перед клиентами за преднамеренное занижение производительности устаревших iPhone. Суды уже начинают регистрацию исковых заявлений против Apple, хотя в самой корпорации утверждают, что намеренное понижение скорости работы гаджета связано с устаревшими батареями.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:06
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