В 2018 году Apple будет менять батареи iPhone с двукратной скидкой

Льготы будут предоставляться владельцам гаджетов серий iPhone 6, 6S и iPhone SE, информирует портал "Хайтек". Для данной категории клиентов замена аккумуляторной батареи будет стоить всего $29 вместо ранее заявленной стоимости батареи в $79. Таким образом скидка получается более 50%.Эксперты признают, что льготная акция на старые аккумуляторы - вынужденное явление, когда глобальному гиганту ничего не остается, как извиняться перед клиентами за преднамеренное занижение производительности устаревших iPhone. Суды уже начинают регистрацию исковых заявлений против Apple, хотя в самой корпорации утверждают, что намеренное понижение скорости работы гаджета связано с устаревшими батареями.