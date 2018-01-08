Доктора поведали, как выдержать разницу температурного перепада метеозависимым людям

На данный момент в России прослеживается непостоянная погода, поэтому профессионалы своего дела делятся советами, благодаря которым метеозависимым лицам легче будет справиться с быстрой сменой температуры. Терапевт высшей квалификации и биофизик Людмила Лапа поведала, что антициклон влечет не только похолодание, но и снижает давление. Гражданам со слабой сосудистой системой необходимо получать препараты, с помощью которых можно наладить состояние крови и не позволить ее загустеть. Это прежде всего аспирин и похожие препараты.Кроме этого следует свести к минимуму использование мяса, для того, чтобы не допустить перегрузки белками. Вдобавок к этому нужно быть более активным и больше времени проводить на улице. А также разнообразить свое питание полезными овощами и употреблять воду для устойчивого давления.Стоит добавить, что синоптики спрогнозировали нам, что на будущей неделе наступит поэтапное похолодание и обильные снегопады.