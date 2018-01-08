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Доктора поведали, как выдержать разницу температурного перепада метеозависимым людям
Терапевт высшей квалификации Людмила Лапа изложила, как следует вести себя при резкой смене температуры метеозависимым людям.

Доктора поведали, как выдержать разницу температурного перепада метеозависимым людям


На данный момент в России прослеживается непостоянная погода, поэтому профессионалы своего дела делятся советами, благодаря которым метеозависимым лицам легче будет справиться с быстрой сменой температуры. Терапевт высшей квалификации и биофизик Людмила Лапа поведала, что антициклон влечет не только похолодание, но и снижает давление. Гражданам со слабой сосудистой системой необходимо получать препараты, с помощью которых можно наладить состояние крови и не позволить ее загустеть. Это прежде всего аспирин и похожие препараты.
Кроме этого следует свести к минимуму использование мяса, для того, чтобы не допустить перегрузки белками. Вдобавок к этому нужно быть более активным и больше времени проводить на улице. А также разнообразить свое питание полезными овощами и употреблять воду для устойчивого давления.

Стоит добавить, что синоптики спрогнозировали нам, что на будущей неделе наступит поэтапное похолодание и обильные снегопады.
Общество / Наука
Добавил: Кристина Сегодня, 08:30
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