Юлия Началова призналась каким заболеванием страдает

Популярная телеведущая, певица и актриса Юлия Началова последнее время была уличена в том, что на всех массовых мероприятиях ее руки были скрыты под перчатки. Это породило много сплетен. Но на днях певица все же раскрыла все карты и откровенно призналась, что на самом-то деле с ней происходит. Как бы это грустно не было, но у Началовой диагностировали подагру, а в доказательство этого певица прикрепила фото на своей страничке в Instagram. На этом снимке можно прекрасно рассмотреть, как это коварное заболевание деформирует кисти рук девушки. По заверению самой Юлии подагра начала проявлять себя после хирургического вмешательства, которое было неблагоприятное.Поклонники самой певицы достойно приняли эту неприятную новость и воздержались от негативных комментариев. Под ее снимком можно было увидеть много приятных слов в адрес ее красоты и прекрасного голоса. А также миллионы поздравлений с Новым годом и Рождеством со всевозможными пожеланиями здоровья, добра и счастья!