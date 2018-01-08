АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Юлия Началова призналась каким заболеванием страдает
Уже ни для кого не секрет, почему Юлия долгое время носила перчатки и что на самом деле происходит с ее руками.

Юлия Началова призналась каким заболеванием страдает


Популярная телеведущая, певица и актриса Юлия Началова последнее время была уличена в том, что на всех массовых мероприятиях ее руки были скрыты под перчатки. Это породило много сплетен. Но на днях певица все же раскрыла все карты и откровенно призналась, что на самом-то деле с ней происходит. Как бы это грустно не было, но у Началовой диагностировали подагру, а в доказательство этого певица прикрепила фото на своей страничке в Instagram. На этом снимке можно прекрасно рассмотреть, как это коварное заболевание деформирует кисти рук девушки. По заверению самой Юлии подагра начала проявлять себя после хирургического вмешательства, которое было неблагоприятное.

Поклонники самой певицы достойно приняли эту неприятную новость и воздержались от негативных комментариев. Под ее снимком можно было увидеть много приятных слов в адрес ее красоты и прекрасного голоса. А также миллионы поздравлений с Новым годом и Рождеством со всевозможными пожеланиями здоровья, добра и счастья!
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Растения защищаются от жары электричеством
Маргарита Агибалова наконец-то получила квартиру
Фото постаревшей Ольги Орловой содрогнули Интернет
Историки: Иисус Христос существовал в реальной
Лиза Триандафилиди уверена, что Александра Черно
На рынке России в 2018 году появится более 10
Просмотреть все новости