Поклонники Волочковой ужаснулись, увидев фото её повреждённых ног

Скандальная российская балерина и общественный деятель Анастасия Волочкова на данный момент отдыхает на Мальдивах. Это не мешает ей регулярно делиться с подписчиками своими фотографиями. На одном из последних снимков можно увидеть поврежденные ноги балерины. Это доказательство ее непосильного труда и того, благодаря чему она смогла полететь на отдых и понежиться на солнышке.Фанаты не удержались от комментариев и мнения естественно разделились. Одни упрекнули ее в том, что она перегибает палку и изображает из себя страдалицу, ведь сама знала, на что шла. Для представителей ее профессии это обычное дело. И ничего сверхъестественного и сенсационного в этом нет. В то время как другие стали ей восторгаться и жалеть за столь тяжкий труд. А также призвали родителей пожалеть своих детей и не отдавать на балет, так как это очень тяжело выдержать. Еще пожелали хорошо отдохнуть, загореть, зарядиться новыми силами и эмоциями.