В LG Display представили сгибающийся в рулон экран

Таким образом, разработка способна долгое время оставаться в таком состоянии. Дисплей может похвастаться стандартом качества изображения 4K Ultra HD, что составляет 3840 x 2160 пикселей. Скорее всего, что экран также оснащен встроенным модулем звуковой системы.По словам производителей, такое устройство очень удобно перевозить с места на место, к тому же новинка не займет много места.Стоит напомнить, что это не первая интересная новинка, которую LG Display представляет перед CES 2018. Ранее компания показала свой большой OLED –монитор с диагональю на 88 дюймов и качеством картинки 8K.