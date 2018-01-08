Египетский смартфон Nile X стал доступен для предзаказа

Мобильный телефон оснащен сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 12 и 5 Мп, а также большим полноразмерным экраном. Объем оперативной памяти устройства составляет 4 гигабайта, а размер встроенного носителя достигает отметки в 64 Гб. Помимо этого пользователь сможет подключать опцию быстрой зарядки.Представители компании Silicon Industries отмечают, что новинка доступна для предзаказа жителям Египта и других стран мира. Специально для этого была открыта отдельная горячая телефонная линия. Те, кто успеет сделать предзаказ, будут первыми получать смартфон Nile X, когда он официально выйдет в продажу.По словам главы Silicon Industries Мохамеда Салема, в компанию позвонило уже более десяти тысяч человек.