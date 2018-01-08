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Египетский смартфон Nile X стал доступен для предзаказа
Египетская компания Silicon Industries открыла предзаказ на свой смартфон Nile X, при этом представлена новинка было несколько дней назад. Так уже в конце января девайс официально выйдет в продажу.

Египетский смартфон Nile X стал доступен для предзаказа


Мобильный телефон оснащен сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 12 и 5 Мп, а также большим полноразмерным экраном. Объем оперативной памяти устройства составляет 4 гигабайта, а размер встроенного носителя достигает отметки в 64 Гб. Помимо этого пользователь сможет подключать опцию быстрой зарядки.

Представители компании Silicon Industries отмечают, что новинка доступна для предзаказа жителям Египта и других стран мира. Специально для этого была открыта отдельная горячая телефонная линия. Те, кто успеет сделать предзаказ, будут первыми получать смартфон Nile X, когда он официально выйдет в продажу.

По словам главы Silicon Industries Мохамеда Салема, в компанию позвонило уже более десяти тысяч человек.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
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